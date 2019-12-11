"التليفزيون المصري قضية أمن قومي".. ندوة بحزب التجمع اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يستضيف حزب التجمع بوسط البلد، اليوم الأربعاء​، ندوة تحت عنوان "التليفزيون المصري قضية أمن قومي... (الواقع والمأمول)" ضمن سلسلة ندوات منتدى خالد محيي الدين في الثامنة مساء بقاعة جمال عبدالناصر بالمقر المركزي للحزب.

وتنعقد الندوة في تمام الساعة السادسة مساء، ويتحدث فيها الإعلامي حمدي الكنيسي مؤسس نقابة الإعلاميين ورئيسها السابق، وشكري أبو عميرة نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والإعلامية هبة رشوان المذيعة بالقناة الأولى.

ويدير الندوة الكاتب الصحفي خالد الكيلاني المنسق العام للمنتدى، ويشارك فيها بالحوار والمناقشة عدد من الخبراء والكتاب والصحفيين والإعلاميين وقادة الرأي.