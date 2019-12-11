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ماكرون يطالب إيران بالإفراج الفوري عن فرنسيين محتجزين لديها

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إيران، بالإفراج الفوري عن مواطنين فرنسيين محتجزين لديها، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية" .

وأفرج السبت عن مسعود سليماني العالم الإيراني الموقوف في الولايات المتحدة منذ 2018، وعن شي يوه وانج الأمريكي المولود في الصين والمسجون في إيران منذ 2016.

أعلنت إيران، انفتاحها على تبادل مزيد من السجناء مع الولايات المتحدة رغم تأكيدها خلال اليومين الماضيين أن تبادل الأسرى لم يأت نتيجة مفاوضات مع عدوتها واشنطن.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر إلى ايران لقيامها بـ"مفاوضات منصفة جدا" بعد تبادل السجناء الذي تم تنظيمه في سويسرا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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