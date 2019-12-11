فيديو.. واعظ دين سعودي يقذف سيدة بالحذاء لعدم ارتداء النقاب

آثار مقطع فيديو، لواعظ ديني سعودي، وهو يقذف سيدة بالحذاء لا ترتدي النقاب،حالة من الجدل، علي وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" السعودية، تحت هاشتاج " المطوع"، خلال الساعات الماضية.

وظهر الفيديو الواعظ، وهو يقف في منتصف الطريق، قائلاً:" أي امرأة تكشف وجهها ويراه الرجل أو يشم عطرها فهي زانية"، ليتصادف مرور فتاة لا ترتدي النقاب،

ليشار إليها ويقذفها بحذائه، وسط حالة صراخ سيدات كانوا يشاهدونة.

في البداية غرد حساب سعودي، قائلاً:" نحتاج الكثير من هذا المطوع؛ لان وضع المرأه أصبح من زفت إلى أزفت والله يستر من الجاي، عجبني يوم حذفها بالنعالن والله كفو هذة غيرة الفتنه لحد

يجي و يقول مريض نفسي والله انه كفو #المطوع".

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بينما غرد آخر، قائلاً:"عزيزي المطوع، راجع ألفاظك المناقضة للأخلاق، لأنها تشير إلى خلل جسيم ولن يصلحه غيرك".

وأشار حساب آخر، إلي أن:" أكره المتطرفين واتباع المتطرفين في الأفكار.. متطرف الدين ومتطرف الانفتاح كلهم سوا عندي.. هذا يبي يحبسنا بمزاجه واحكام طلعها من راسه.. وهذا يبي ننسلخ من اخلاقنا وقيمنا عشان مشاكل وعقد عنده، خلونا في حالنا نبي نعيش بكل بساطه ياعالم."