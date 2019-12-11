كل ما تريد معرفته عن جمهورية الجبل الأسود

تصدر علي مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، تريند بعنوان:"جمهورية الجبل الأسود"، وذلك بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، " بريدراج بوسكوفيتش"، وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وفيما يلي نعرض أبرز المعلومات عن جمهورية الجبل الأسود.

أين تقع جمهورية الجبل الأسود:

تقع جمهورية الجبل الأسود، أو مونتينيغرو، كما يطلق عليها، في جنوب أوروبا، والتي كانت إحدي الدول الاثنتين المشكلتين لاتحاد صربيا، إلا أنه في 21 مايو 2006 جرى استفتاء للانفصال عن صربيا، وقد أيّد الانفصال 55.5%.

مساحة جمهورية الجبل الأسود:

تبلغ مساحة جمهورية الجبل الأسود، حولي 13812 كم2، تحدها من الغرب دولة كرواتيا، ومن الشمال البوسنة

والهرسك، ومن الشرق صربيا وكوسوفا، ومن الجنوب ألباني.

الجبل الأسود هي دولة ساحلية، حيث أنها تمتد لـ200 كم على ساحل البحر الأدرياتيكي الذي يحدها من الجنوب الغربي، الأمر الذي جعلها تشتهر ببعض سواحلها الرملية والتي تنتشر فيها النباتات الاستوائية.

يَشغل معظم مساحة الجبل الأسود، جبل ضخم وعالٍ تقطعه أنهار وأودية عميقة، وأكبر المُنخفضات فيها تُوجد في جنوبها قريبا من الساحل.



عدد سكان جمهورية الجبل الأسود:

يبلغ عدد سكان جمهورية الجبل الأسود، 650 ألف نسمة، وعصامتها بودغوريتسا " تيتوغراد سابقًا"، والتي يبلغ عدد سكانها 117ألف نسمة، حيث توزيع السكان، فقد كان

14% منهم فقط يعيشون بالمدن حتى عام 1953م، ولكن نسبة سكان المدن ارتفعت إلى أكثر من 50% منذ عام 1981م وحتي الآن.

يشكل سكان الجبل الأسود 68% من الأهالي، وهم شعب يمت بقرابة وطيدة لشعب الصرب، فهم يتكلمون لغة واحدة هي الصربية والكرواتية، وينتمون للكنيسة الأرثوذكسية الصربية ؛ في حين لا يؤمن بعضهم بأي دين، وبعضهم الآخر مسلمون (وهم من البوشنياق والأقليات الألبانية).

Advertisements

السياحة في جمهورية الجبل الأسود:

الحديقة الوطنية

تتميز قرية زبلجك، من أفضل الأمكان في جمهورية الجبل الأسود، وذلك بسبب كثافة الغابات، والتي تعتبر الوجهة المثالية لعشاق الطبيعة.

عاصمة القراصنة

أما عن الشواطئ، تشتهر عاصمة القراصنة، بأكثر المدن التي تتمتع المناظر الطبيعية، والتي تقع جنوب الجبل الأسود بالمحاذاة مع دولة ألبانيا.

المدينة التاريخية

تعد المدينة التاريخية، من أكثر مراكز الجذب السياحي، وذلك طبيعتها والتي تضم عدد من التحصينات التي يعود تاريخ بنائها لأكثر من ألف سنة.