موقع روسي: مصر تستورد أحجار رخام خاصة بالمفاعل النووي الجديد

كشف موقع ار جي الروسي عن توقيع أن المسئولين بمقاطعة تشيليابينسك الروسية ،قد وقعت اتفاقية مع غرفة منتجي مواد البناء بجمهورية مصر العربية لتوريد كتل رخامية لمحطة الضبعةالكهربائية والتي تعمل بالطاقة النووية.
تشيليابينسك ،مشيرًا إلى أنه لا يوجد لها نظير في العالم.
و أوضح الموقع أن مصر من بين الدول الخمس الأولى التي تتعاون بنشاط أكبر مع منطقة
و أشار الموقع إلى أنه تم إجراء بحث ،أوضح أن مثل هذه الأنواع من الرخام ،موجودة فقط على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا. ولكن ليس بدرجة نقاء الرخام الروسي.
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