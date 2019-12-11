موقع روسي: مصر تستورد أحجار رخام خاصة بالمفاعل النووي الجديد

كشف موقع ار جي الروسي عن توقيع أن المسئولين بمقاطعة تشيليابينسك الروسية ،قد وقعت اتفاقية مع غرفة منتجي مواد البناء بجمهورية مصر العربية لتوريد كتل رخامية لمحطة الضبعة

الكهربائية والتي تعمل بالطاقة النووية.



و أوضح الموقع أن مصر من بين الدول الخمس الأولى التي تتعاون بنشاط أكبر مع منطقة

تشيليابينسك ،مشيرًا إلى أنه لا يوجد لها نظير في العالم.



و أشار الموقع إلى أنه تم إجراء بحث ،أوضح أن مثل هذه الأنواع من الرخام ،موجودة فقط على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا. ولكن ليس بدرجة نقاء الرخام الروسي.