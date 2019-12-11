91 بندا في البيان الختامي للقمة تحدد السياسات تجاه أحداث المنطقة والعالم

أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين، أمس، بيانه الختامي، وجاء فيه:

«تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، عقد المجلس الأعلى دورته الـ40 في السعودية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومشاركة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان، والشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمـير الكويت، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية».

تهنئة

1 ـ هنأ المجلس، خادم الحرمين الشريفين على توليه رئاسة اجتماع المجلس الأعلى في دورته الـ(40)، مقدرا ما تضمنته كلمته الافتتاحية.

2 ـ شكر المجلس جهود السلطان قابوس بن سعيد المعظم، سلطان عمان، وحكومته الموقرة، خلال رئاسة السلطنة للدورة الـ(39) للمجلس.

3 ـ أكد المجلس حرصه على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه.

4 ـ أشاد المجلس بالمساعي الخيرة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الأعضاء.

5 ـ أكد القادة ضرورة تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار مجلس التعاون، وفق جداولها الزمنية المحددة، والالتزام بمضامينها.

6 ـ أكد أن الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة موجه لإمدادات الطاقة الدولية.

7 ـ وجه المجلس الجهات المختصة في دول المجلس لاستكمال إجراءات ضمان أمن وسلامة أراضيها ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية.

إشادة

8 ـ أشاد المجلس بنتائج مؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، واليونان، الذي عقد في الرياض أكتوبر 2019.

9 ـ رحّب المجلس بتسلم السعودية رئاسة مجموعة العشرين (G20)، في ديسمبر 2019، واستضافتها قمة المجموعة في نوفمبر 2020، واجتماعات الدورة الـ15.

10 ـ هنأ الإمارات لاستضافتها معرض إكسبو 2020.

11 ـ أشاد بالسعودية والبحرين على إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني.

12 ـ أشاد بجهود الإمارات في مجال استكشاف الفضاء الخارجي، وإطلاقها «مسبار الأمل» الذي سيبدأ مهمته عام 2020 ليصل إلى كوكب المريخ عام 2021.

13 ـ أشاد بنجاح بطولة كأس الخليج في دورتها الـ24 في قطر، وبالتنظيم المتميز والجهود التي بذلتها في إنجاح هذه البطولة.

تعزيز العمل الخليجي المشترك

14 ـ استعراض تطورات العمل الخليجي المشترك، والتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية.

15 ـ ارتياح لما أحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والتكليف بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات، وفق جداولها الزمنية.

16 ـ الاطلاع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، والتوجيه اللازم لذلك.

17 ـ الاطلاع على تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ووجه بوضع خارطة طريق لاستكمال الدراسات والمشاريع المتعلقة بتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025.

18 ـ اعتماد دور المرأة في التنمية في دول المجلس، والمرئيات بشأن شبكات التواصل الاجتماعي، وأطر ومجالات التعاون الإستراتيجي بين مجلس التعاون وإفريقيا.

19 ـ التكليف بدراسة الموضوعات التالية خلال الدورة الـ22 (2020): رأس المال البشري الخليجي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ومشروع طريق الحرير (الحزام والطريق)، وتوحيد الجهود لرفع ترتيب دول المجلس في مؤشرات التنافسية العالمية.

20 ـ الموافقة على قانون «نظام» العلامات التجارية.

تعاون مالي واقتصادي

21 ـ الموافقة على قيام لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي، وتعديلات التعرفة الجمركية الموحدة، وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، والسوق الخليجية المشتركة.

22 ـ الموافقة على مراجعة القيود غير الجمركية.

23 ـ اعتماد الإستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون للعقد القادم 2020 - 2030.

24 ـ اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقار بصفة استرشادية لمدة 4 سنوات.

25 ـ اعتماد التنظيم الداخلي وميزانية مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية في مسقط.

26 ـ الحرص على تقديم دول المجلس المساعدات للدول الشقيقة والصديقة.

العمل العسكري والأمني المشترك

27 ـ المصادقة على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الـ16.

28 ـ اعتماد ما توصلت إليه الدراسة الخاصة بإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية، والاعتمادات المخصصة للأكاديمية.

29 ـ الترحيب بافتتاح المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، في البحرين، في نوفمبر 2019.

30 ـ المصادقة على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم (36).

31 ـ الاطلاع على التحضيرات الجارية لإجراء التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 2)، في الإمارات فبراير 2020.

مكافحة الإرهاب

32 ـ التأكيد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه كافة أشكاله وصوره.

33 ـ الإشادة بما تم الاتفاق عليه في إطار (مركز استهداف تمويل الإرهاب) بشأن تصنيف الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ككيانات إرهابية.

34 ـ الإشادة بجهود الولايات المتحدة والتحالف الدولي في ملاحقة قيادات ما يُسمى بتنظيم داعش.

35 ـ الترحيب بانعقاد مؤتمر مكافحة التطرف والخطاب الإرهابي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في أكتوبر 2019.

القضايا الإقليمية والدولية

36 ـ استعراض تطورات القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها.

القضية الفلسطينية

37 ـ التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى.

38 - إدانته قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم عشرات المنازل شرق القدس.

39 ـ رفض توجه الحكومة الإسرائيلية ضم المستوطنات في الضفة الغربية، في مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

40 ـ التأكيد أن السياسة الإسرائيلية المتعلقة بهدم المنازل وتهجير وطرد السكان والمواطنين الفلسطينيين تقوض تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم.

41 ـ التأكيد على بيان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عبر عن القلق من استمرار محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.

42 ـ إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

43 ـ الترحيب بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات.

احتلال إيراني الجزر الإماراتية الثلاث

44 ـ إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات، مجددا التأكيد على:

أـ دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث.

ب- اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية.

ج- دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

إيران

45 ـ التأكيد على المواقف والقرارات الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، وضرورة التزامها بميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول.

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46 ـ رفض استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.

47 ـ استنكار استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

48 ـ أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال.

49 ـ الترحيب بقرار أميركا إنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات اعتبارا من 15 ديسمبر 2019.

50 ـ الترحيب ودعم الخطوات الأميركية لحمل النظام الإيراني على وقف سياسته المزعزعة للأمن والاستقرار، ودعمه ورعايته الإرهاب حول العالم.

51 ـ الترحيب ببيان اللجنة الرباعية التي ضمت المملكة والإمارات وأميركا وبريطانيا، وما عبر عنه من قلق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام.

52 ـ التأكيد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في اليمن، وضرورة التوصل إلى حل سياسي لها.

53 ـ الإشادة بجهود السعودية من خلال رعايتها حوار جدة لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن، وتوقيع اتفاق الرياض.

54 ـ الترحيب بمباشرة الحكومة اليمنية الشرعية أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن تنفيذا لاتفاق الرياض.

55 ـ الاستمرار في دعم المشاريع التنموية في اليمن التي تجاوزت (13) مليار دولار.

56 ـ الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

57 ـ الإشادة بقرار قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بإطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيات الحوثية.

58 ـ الإشادة بإنجازات الجيش اليمني بدعم ومساندة من قوات التحالف العربي في كافة الجبهات لاستعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها.

59 ـ استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بمواصلة الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.

60 ـ الإشادة باستمرار السعودية والإمارات بالجهود الإغاثية للشعب اليمني.

61 ـ التنويه بما أعلنته قيادة قوات التحالف من إعادة تموضع قوات التحالف في عدن، لتكون بقيادة السعودية.

العراق

62 ـ الارتياح لما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ مذكرة التفاهم وخطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي، وتطوير العلاقات بين منظومة مجلس التعاون والعراق.

63 ـ التأكيد على المواقف والقرارات الثابتة بشأن العراق.

64 ـ دعم كل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية في العراق.

65 ـ دعم قرار مجلس الأمن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، لمتابعته.

مصر

66 ـ دعم أمن واستقرار مصر.

سورية

67 ـ التأكيد على المواقف الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

68 ـ موقف ثابت بالحفاظ على وحدة أراضي سورية، واحترام استقلالها وسيادتها.

69 ـ الترحيب بتشكيل اللجنة الدستورية في سورية والبدء في أعمالها.

70 ـ دعم جهود الأمم المتحدة للعمل على إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم بإشراف دولي وفق المعايير الدولية.

72 ـ الترحيب ببيان عدم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

لبنان

73 ـ الحرص على أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره السياسي، والوفاق بين مكوناته.

ليبيا

74 ـ دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي مستمد من اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر 2015.

السودان

75 ـ الترحيب باتفاق الأطراف السودانية، والهادف إلى تحقيق مصلحة السودان، والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره.

76 ـ الترحيب بتعيين عبدالله حمدوك رئيسا للوزراء وتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان.

تونس

77 ـ تهنئة الرئيس التونسي قيس بن سعيد، بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

الصومال

78 ـ دعم أمن واستقرار الصومال ومكافحة الإرهاب والقرصنة.

أفغانستان

79 ـ تثمين جهود دول مجلس التعاون والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان.

أزمة مسلمي الروهينجا في ميانمار

80 ـ إدانة لما يتعرض له المسلمون الروهينجا في ولاية راخين والأقليات الأخرى في ولاية كاتشين شان والمناطق الأخرى في ميانمار، من اعتداءات وحشية وتهجير ممنهج.

81 ـ التنويه بمساعدات دول المجلس الإنسانية لمسلمي الروهينجا في ميانمار واللاجئين منهم في بنجلاديش.

الشراكات الإستراتيجية

82 ـ تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين منظومة مجلس التعاون والدول والمنظومات الإقليمية والمنظمات الدولية الفاعلة.

83 ـ تعزيز الشراكات الإستراتيجية القائمة مع الدول الشقيقة.

84 ـ تفعيل الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب والتطرف.

85 ـ تأييد الإستراتيجية الأميركية تجاه إيران.

86 ـ الارتياح للتقدم في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية مع المملكة المتحدة.

87 ـ تعزيز العلاقات الإستراتيجية والتعاون الاقتصادي مع فرنسا وروسيا والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، ومنظمة السوق المشتركة لجنوب أميركا (مركوسور)، وغيرها من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة في القارتين الأوروبية والأميركية.

التعاون مع القارة الإفريقية

88 ـ الإشادة بالجهود السعودية، لتحقيق نتائج اتفاقية جدة للسلام، بين دولتي إريتريا وإثيوبيا، واللقاء التاريخي بين دولتي جيبوتي وإريتريا.

89 ـ التنويه بالدعم الذي تقدمه دول المجلس لدول الساحل الإفريقي (G5) لمكافحة الإرهاب.

90 ـ الترحيب بالتعاون بين منظومة مجلس التعاون ومنظمة السوق المشتركة لجنوب وشرق إفريقيا (كوميسا)، والمنظمة الحكومية للتنمية (إيجاد) في القرن الإفريقي، وعدد من الدول الإفريقية.

العلاقات مع القارة الآسيوية

91 ـ الارتياح لما تم إحرازه من تقدم في العلاقات الإستراتيجية والتعاون الاقتصادي مع دول القارة الآسيوية.