العـودة إلى قـوة وتمـاســك مجلــس التعاون

أعادت الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لدول الخليج التي عقدت أمس في الرياض قوة وتماسك المجلس بقراراتها وبيانها الختامي. الهدف الأعلى تحقيق التنسيق والترابط وصولا للوحدة الأهداف السامية ـ أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ، والأمن الجماعي للدفاع عن كيان ومقومات ومصالح كل دولة ـ استقرار أسواق البترول وتعافي الاقتصاد العالمي ـ تحقيق أقصى مراحل الترابط بين الشعب الخليجي الواحد ـ تعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء بآلياته ـ الحفاظ على المرونة العالية والاستجابة العملية لمتطلبات كل مرحلة Advertisements ـ استشراف تحديات المستقبل ـ تمكين المرأة الخليجية وإشراك الشباب والقطاع الخاص - 2025 عام المواطنة الخليجية الكاملة والوحدة الاقتصادية خطوات تحقيق الأهداف ـ تسريع خطوات التكامل العسكري والأمني ـ تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة والوحدة الاقتصادية بحلول 2025 ـ إرادة تكاملية لتحقيق مراكز متقدمة عالميا ـ الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ خطوات التكامل



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