ترمب يندد باتهامات الديموقراطيين لعزله

وكتب ترمب على تويتر «قال جيري نادلر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب لتوه إنني «مارست ضغوطا على أوكرانيا بهدف التدخل في انتخابات 2020 الرئاسية». إنه أمر مثير للسخرية، وهو يعلم بأنه غير صحيح»، مجددا تنديده بـ«حملة مطاردة شعواء» بحقه.
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