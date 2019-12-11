النهضة تفشل في تمرير صندوق الزكاة بتونس

تقدمت حركة النهضة بالمقترح في مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020 على أن يتم جمع موارده المالية من زكاة الأفراد وهبات المؤسسات والتبرعات الدينية والاجتماعية.
تقول الحركة، إن مداخيل الصندوق كان مقررا أن يتم استخدامها لتمويل حاجيات الفقراء والأيتام والعاطلين عن العمل والطلبة ومحدودي الدخل.
لدى التصويت عليه لم يحظ المقترح سوى بموافقة 74 نائبا من بين الحاضرين في جلسة، أمس، بينما رفضه 93 نائبا بينما امتنع 17 نائبا عن التصويت.
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