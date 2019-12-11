الجزائريون يرفضون انتخابات خلافة بوتفليقة

بعد تسعة أشهر من الاحتجاجات ضد السلطة، دُعي الجزائريون للتصويت، الخميس، في انتخابات رئاسية يرفضونها، فيما يُنظر إلى الاقتراع على أنه وسيلة لتجديد النظام. المرشحون الخمسة عبد القادر بن قرينة - مرشح حركة البناء الوطني وكان وزيراً في عهد بوتفليقة - قال إنه سيكون رئيسا للفقراء والمهمشين، والمستثمرين عبدالعزيز بلعيد - انتخب عضوا في المجلس الوطني الشعبي لعهدتين - دعا إلى حملة انتخابية تسودها الأخلاق النبيلة عز الدين ميهوبي - الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي - رئيس التجمع الوطني الديمقراطي Advertisements - أكد التزامه بالدفاع عن القيم الجزائرية عبدالمجيد تبون - شغل منصب الوزير الأول الأسبق في عهد بوتفليقة - أكد أن الانتخابات كفيلة بمواجهة التهديدات علي بن فليس - يترشح للمرة الثالثة لمنصب رئيس الجمهورية - رئيس حزب طلائع الحريات - عين وزيرا للعدل في حكومة المرحوم قاصدي - دعا الجزائريين إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع



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