التحقيق مع البشير حول انقلاب 89

قال المحامي محمد الحسن الأمين للصحفيين خارج مبنى النيابة العامة وسط الخرطوم: «تم اليوم استدعاء الرئيس السابق عمر البشير للتحقيق معه حول انقلاب 1989 كما يدعون».
وصل البشير إلي مقر النيابة ترافقه قافلة من السيارات العسكرية عليها جنود من الجيش ممسكين أسلحة رشاشة، وارتدى البشير الزي السوداني التقليدي، ومكث داخل مقر النيابة نحو ساعة، بينما تجمهر خارج مقر النيابة، عشرات المحتجين وهتفوا عند خروج البشير من مقر التحقيق «كوبر بس»، في إشارة للسجن المحبوس فيه البشير.
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