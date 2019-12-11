الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين

قالت مصادر محلية في رام الله، إن جيش الاحتلال اعتقل كلا من: محمود مزروقة، ومحمد خميس حبيس، ورمزي إبراهيم، عقب دهم منازلهم في قرية دير أبومشعل شمال رام الله.
من جهة أخرى، استدعى جيش الاحتلال سبعة شبان فلسطينيين بينهم أخوان، للتحقيق في مركز شرطة صلاح الدين، بعد مداهمة منازلهم في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.
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