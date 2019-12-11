عاجل-ولي العهد يهنئ مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً بالسيد رفاييل كروسي لتهنئته بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتمنى ولي العهد التوفيق للسيد كروسي في مهامه، مجددا التأكيد على تعاون المملكة وتنسيقها مع الوكالة الدولية لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام في قطاع الطاقة الوطني السعودي.



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