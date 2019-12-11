البريطانيون يستعدون لأهم انتخابات منذ «الحرب العالمية»

شادي صلاح الدين (لندن)

تتجه أنظار الجميع، غداً، إلى المملكة المتحدة مع انطلاق الانتخابات العامة الـ19 التي تجرى في ظل رئاسة الملكة إليزابيث الثانية، والتي تعتبر أهم انتخابات عامة جرت في البلاد منذ «الحرب العالمية»، وقد تحدد مستقبل الجيل القادم وعلاقته بالقارة الأوروبية العجوز، ومدى إمكانية تفكك بريطانيا.

ومع المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها العديد من الدول الأوروبية، فإن نتيجة الانتخابات العامة قد تصبح بداية النهاية للتكتل الأوروبي، وخاصة أن ازدهاراً اقتصادياً في البلاد -إن حدث- بعد الانتخابات سيشجع العديد من الدول الأوروبية الأخرى على مغادرة التكتل.

وبينما يحرص حزب العمال المعارض، وآخرون على التركيز على القضايا المحلية مثل هيئة الصحة العامة والتمويل المدرسي وسوء وسائل النقل خارج لندن، سيظل الجميع يتذكر هذه الانتخابات على أنها انتخابات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويمثل الانقسام بين ناخبي البقاء ومغادرة أوروبا خطاً ثقافياً في المجتمع البريطاني، مع الغضب والاستياء من السياسة المعبر عنها في استفتاء عام 2016 الذي امتد إلى هذه الانتخابات.

وقال سيمون أوشروود، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ساري: «كان استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لحظة تغيير حقيقية في السياسة البريطانية، لكنه لم يأت من فراغ». وأضاف: «الأمر يتعلق بالفرق بين الأشخاص الذين يشعرون أن النظام قد عمل لصالحهم، والذين استفادوا من التحديث الاقتصادي والعولمة، وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك». وهناك مخاوف من أن الحملات الانتخابية من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي أثارت الكثير منها استياءها من الهجرة الجماعية إلى المملكة المتحدة، أطلقت العنان لقوى خطيرة في البلاد. في الواقع، كان هناك ارتفاع بنسبة 41 في المائة في جرائم الكراهية، وفقاً لإحصاءات الحكومة، في الشهر الذي تلا التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتمت الدعوة لانتخابات يوم غد الخميس -وهي الثالثة في أربع سنوات- من قبل البرلمان لأن رئيس الوزراء بوريس جونسون فشل في الحصول على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال مجلس العموم. وحصل جونسون على «صفقة الطلاق» مع الدول السبع والعشرين المتبقية في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، لكن نواب المملكة المتحدة حصلوا على القول الفصل، وصوتت الأغلبية ضدها. وفوتت المملكة المتحدة الآن ثلاثة مواعيد نهائية لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وتفويت الموعد الرابع في 31 يناير، حتى مع فوز قوي يوم الخميس، يمكن أن يعني نهاية رئاسة جونسون للحكومة.

وإذا كانت استطلاعات الرأي الأخيرة دقيقة، فإن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي أغلبية المحافظين. لكن إذا لم يحدث ذلك، فقد تواجه الحكومة والناخبون ما يعرف باسم «البرلمان المعلق»، وهي الحالة التي تحدث عندما يفشل أي حزب أو ائتلاف بالفوز بأغلبية مقاعد مجلس العموم الـ650.

وقال روب فورد أستاذ السياسة بجامعة مانشستر: «المحافظون متقدمون على حزب العمال في استطلاعات الرأي لكن هذه انتخابات حقاً بين المحافظين والجميع». ومن المحتمل أيضاً أن يحاول المحافظون، إذا فشلوا في ذلك، تشكيل ائتلاف، كما فعلوا مع الديمقراطيين الأحرار في عام 2010. والنتيجة الأقل ترجيحاً هي ائتلاف يقوده حزب العمال، وربما يدعمه الحزب القومي الإسكتلندي.

وهناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة لانتخابات الغد: أولاً أغلبية لصالح حزب المحافظين تعني أن جونسون يحصل على تمرير اتفاقه من خلال البرلمان، ربما قبل عيد الميلاد، وأن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 يناير. ومن المحتمل أن يوقف برلمان معلق خطط رئيس الوزراء ويمكن أن يفتح طريقاً لبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

وإذا تم تشكيل حكومة أقلية عمالية، فإن حزب العمال والديمقراطيين الليبراليين والحزب القومي الإسكتلندي يفضلون جميعاً إجراء استفتاء ثان كوسيلة لكسر الجمود، على الرغم من أن تفاصيل السؤال الذي سيُطرح سيكون موضوع مفاوضات صعبة. ومع ذلك، فإن فوز حزب العمال سيشهد محاولة الحكومة لإعادة التفاوض على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووضعها في استفتاء ثان، مع بقاء الخيار الآخر. وسيكون من الصعب أن تفعل كل هذا في غضون ستة أشهر، ولكن إذا فازت بالسلطة فلن يقلق المواطنون كثيراً إذا تم تمديد هذا الجدول الزمني.