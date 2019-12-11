مقتل 15 ألف مدني وإصابة 23 ألفاً آخرين منذ الانقلاب

عدن (الاتحاد)

بلغت حالات القتل في صفوف المدنيين باليمن منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في الـ 21 من سبتمبر 2014 حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي، 15 ألفاً و420 مدنياً، فيما بلغ عدد المصابين 22 ألفا و916.

جاء ذلك في تقرير صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «تحالف رصد»، بالتزامن مع حلول الذكرى الـ 71 لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ 10 من شهر ديسمبر من كل عام.

وأشار التقرير، إلى وجود 4 آلاف و 272 مدنياً مختطفاً، و6 آلاف و352 طفلاً مجنداً حتى اللحظة، كما تسببت الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في عدد من المحافظات بمقتل نحو ألف و300 مدني، وتعد هذه الانتهاكات خرقاً صارخاً من قِبل الميليشيات لقانون حقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولي الإنساني.

وقال «تحالف رصد» في بيانه: «يحتفل العالم اليوم بهذه المناسبة هذا العام وبلادنا تشهد للعام الخامس على التوالي أوضاعاً مأساوية لحالة حقوق الإنسان جرّاء الحرب الدائرة في معظم الأراضي اليمنية نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة».