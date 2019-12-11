أجور الشقق بصنعاء ترتفع 400% نتيجة عمليات التوطين الحوثية

صنعاء (وكالات) ارتفعت أجور الشقق السكنية المستأجرة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، بنسبة 400%، في ظل عمليات التوطين التي تقوم بها الميليشيات لعناصرها واتباعها القادمين من كهوف صعدة الى تلك المدن.

ووفق مصادر محلية فإن عمليات التوطين المستمرة أدت إلى ارتفاع إيجارات الشقق السكنية بشكل جنوني، ما فاق قدرة المستأجرين العاديين على سداد المبالغ المترتبة عليهم في ظل نهب رواتبهم من قبل الميليشيات وانعدام فرص العمل.

وأدى التدفق المستمر لعناصر الميليشيات إلى هذه المدن إلى قلة العرض في الشقق السكنية وارتفاع الطلب وهو ما دفع المؤجرين إلى رفع سقف المبالغ المستحقة بشكل كبير من دون أن تضع الميليشيات حدًا لذلك كونها المستفيدة من فرض الجبايات والضرائب على المؤجرين أنفسهم.

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