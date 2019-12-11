الإمارات شريك فاعل لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

جنيف (وام) أكد عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن الإمارات العربية المتحدة كانت دائماً ومنذ البداية شريكاً نشطاً وفاعلاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اعترافاً منها بالرسالة النبيلة التي تضطلع بها المفوضية السامية وإدراكا منها لحجم المسؤولية التي تتحملها بجدية وإخلاص.

وقال في كلمة خلال مؤتمر «التعهدات لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين»، إن دولة الإمارات عازمة على مواصلة تعاونها مع المفوضية ودعمها الكامل لبرامجها من أجل تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة.

وأعلن عن مساهمة سنوية للإمارات بقيمة 200 ألف دولار أميركي، في ميزانية مفوضية اللاجئين، كما أعرب في الوقت ذاته عن تقدير الإمارات العميق لما تبذله المفوضية من جهود كبيرة من أجل تخفيف معاناة اللاجئين في جميع أنحاء العالم، وحمايتهم وإيجاد حلول دائمة لمشاكلهم.

وعبّر عن أمله في أن يكون المنتدى العالمي للاجئين الذي سيعقد يومي 17 و 18 ديسمبر الجاري، محفلاً مثمراً لعرض أفضل الممارسات وإيجاد حلول دائمة ومستدامة لجميع اللاجئين في العالم.

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