الصومال: مقتل قيادي في «الشباب» بغارة أميركية

مقديشو (وكالات) قُتل قائد بارز بحركة «الشباب» الصومالية في غارة أميركية جنوبي البلاد، وفق مصادر أمنية.

وكشفت مصادر أمنية عن أن أحد قادة حركة «الشباب» البارزين قتل، أمس الأول، في غارة جوية أميركية نفذتها طائرة بدون طيار. وأوضحت المصادر أن غارة جوية شنتها طائرة أميركية بدون طيار استهدفت سيارة كانت تقل القيادي خارج مدينة «ساكو» في إقليم جوبا الوسطى جنوبي الصومال، ما أسفر عن مقتله وجرح شخص كان يرافقه.

ومنذ بدء تمرد حركة «الشباب» قبل 10 سنوات قتلت الحركة آلافاً من الصوماليين ومئات من المدنيين في شرق أفريقيا، وعلى الرغم من طرد الحركة من مقديشو في عام 2011، لا تزال تحظى بحضور قوي في بعض مناطق الصومال.

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