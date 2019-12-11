الأردن: وفاة شخص وإصابة 49 آخرين بإنفلونزا الخنازير

عمان (وكالات) أعلنت وزارة الصحة الأردنية أمس، عن وفاة شخص وإصابة 49 آخرين بانفلونزا الخنازير «اتش 1 ان 1».

وقالت مدير مديرية الأمراض السارية في الوزارة هديل السائح في بيان إن الوزارة تعاملت خلال الفترة الماضية مع 49 إصابة بفيروس «اتش 1 ان 1» تخضع 8 حالات منها للعلاج فيما تماثل الباقون للشفاء.

وأضافت السائح أن معالجة حالات الإصابة بانفلونزا الخنازير لا تتطلب عزل المصابين حيث يتم توفير العلاج ومراقبة استجابتهم له ومن ثم مغادرتهم للمستشفيات عند استجابتهم.

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