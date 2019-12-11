مسؤول أميركي: صواريخ متطورة تستهدف قواعدنا بالعراق

واشنطن (وكالات)

أكد مسؤول في الإدارة الأميركية، أمس، أن أنواع الصواريخ المستخدمة في الهجمات على قواعد أميركية في العراق، أضحت أكثر تطوراً.

وأضاف: «لقد كان الهجوم الذي استهدف المطار في بغداد أمس الأول، وهجوم 3 ديسمبر على قاعدة الأسد الجوية بصواريخ بحجم 122 ملم، بينما استخدمت صورايخ 107 ملم ذات النطاق الأقصر والتي تحمل طاقة أقل انفجاراً من الصاروخ 122 ملم، في الهجمات السابقة».

وأوضح المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الصاروخ 122 مم أكثر خطورة، ويتم إطلاقه من أنظمة متطورة.

وطالت 9 هجمات صاروخية خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة محيط منشآت عراقية تستضيف قوات أميركية.

وتعليقاً على تلك الهجمات، أكد المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون، في بيان أن القوات الأميركية والعراقية تأخذ تلك الحوادث على محمل الجد. وأضاف: «لقد أوضحنا أن الهجمات على الولايات المتحدة أو الأفراد أو منشآت التحالف لن يتم التسامح معها، ونحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا».