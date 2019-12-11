عباس يطالب أوروبا بالتدخل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس

غزة، رام الله (الاتحاد)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يقبل أن ينتخب الفلسطينيون في القدس في غير المدينة، مطالباً أوروبا بالتدخل لدى إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات فيها. وأعلن عباس، أن جميع التنظيمات الفلسطينية وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وأبلغت بذلك رسمياً لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وقال عباس: «بقيت خطوة واحدة صغيرة لكنها كبيرة، قضية القدس التي في عام 1996 و2006 أجرينا الانتخابات لأهل القدس في القدس ولن نقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس». وأضاف عباس: «هذه هي المعضلة التي تواجهنا وهذا هو الموضوع الذي تحدثنا فيه مع جميع دول العالم دون استثناء، وبالذات الدول الأوروبية، نحن ننتظر الآن أن نستمر في جهودنا». وطلب عباس من الدول الأوروبية بأن تبذل مساعيها مع إسرائيل لتقبل إجراء الانتخابات الفلسطينية كما كانت في أعوام 1996 و2005 و2006. وتابع عباس: «إذا تم هذا نذهب لانتخابات تشريعية ورئاسية فوراً، لنستكمل شرعيتنا ومؤسساتنا، ثم بعدها مجلس وطني (لمنظمة التحرير الفلسطينية) وغيره، يأتي فيما بعد، لكن الآن نركز على هذه النقطة».

على صعيد متصل، أفاد مسؤول فلسطيني أمس، بأن طلباً رسمياً تم تقديمه إلى إسرائيل بشأن إجراء انتخابات فلسطينية عامة تشمل القدس وأنهم ينتظرون ردها.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ: «طلبنا رسمياً من إسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية ترشحاً وانتخاباً». وأوضح الشيخ أن الطلب «وفق الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل». وأضاف «ننتظر رد إسرائيل على الطلب، وذلك تماشياً مع قرار عباس بإجراء الانتخابات».

إلى ذلك، أفادت تقارير إخبارية بأن إسرائيل حظرت قيام محافظ القدس بالسلطة الفلسطينية بأي أنشطة داخل القدس.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن المخابرات الإسرائيلية سلمت محافظ القدس عدنان غيث قراراً صادراً عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان «يقضي بمنعه من عقد اجتماعات وندوات ونشاطات داخل مدينة القدس المحتلة لمدة ستة أشهر». وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية قرار الحظر، إلا أنها لم تذكر أنه محدد بمدة.