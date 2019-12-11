التشيك: 7 قتلى بينهم مهاجم في إطلاق نار داخل مستشفى

براج (وكالات) أكد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيس، أمس، أن ستة أشخاص لقوا حتفهم، عقب إطلاق نار داخل مستشفى في مدينة أوسترافا.

وقالت الشرطة، في تغريدة: إن مطلق النار «42 عاماً» فرَّ في سيارة، وعندما أوقفته الشرطة أطلق النار على نفسه، وقال المستشفى: إن الضحايا هم أربعة رجال وسيدتان، مضيفةً أن شخصين أصيبا بإصابات خطيرة في الهجوم.

ووصف بابيس الحادث «بالمأساة الكبيرة»، وقال: إن مطلق النار، الذي من المرجح أن يكون متخلفاً عقلياً وتصرف بمفرده، قد فتح النار بغرفة انتظار الطوارئ، وأطلق النار على ضحاياه على الرأس والعنق على مسافة قريبة، وتواجدت فرقة شرطية خاصة بموقع الحادث، كما تم إرسال مروحية.

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