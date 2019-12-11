كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 6 أشخاص في تبادل لإطلاق نار في نيوجرسي بأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأعلنت شرطة ولاية نيوجرسي الأمريكية، أن التحقيقات جارية في ملابسات إطلاق النار في نيوجرسي.

وأشارت الشرطة، في بيان لها، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك عدة أشخاص محتجزين داخل أحد المباني.

وقال مسؤول أمريكي، إنه قد يكون هناك أكثر من قتيل بإطلاق النار.