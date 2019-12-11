كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خارجية إسبانيا: سنوقع عقوبات على تركيا بعد إتفاق أردوغان مع السراج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جوزيب بوريل، وزير الخارجية الإسباني، إنه سيتم توقيع عقوبات على تركيا بعد اتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم الليبية-التركية، تزيد من تعقيدات العلاقات الأوروبية مع أنقرة.



وأضاف " بوريل"، خلال لقاء خاص ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، مساء الثلاثاء، أنه اتصل بـ وزير الخارجية التركي وطالبه بضرورة احترام القانون الدولي، والسيادة البحرية، مردفًا: "لا يمكن أن نستعجل في اتخاذ الإجراءات العقابية على تركيا إلا بعد الاطلاع على مذكرة التفاهم".

وتابغ وزير الخارجية الإسباني، أنه من الممكن أن نتخذ إجراءات عقابية بعد اتفاق أردوغان مع السراج، مؤكدًا أنه سيدافع عن حقوق ومصالح أعضاء الاتحاد، مضيًفا: "ندعم اليونان في الحفاظ على مصالحها".