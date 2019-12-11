استئنافية طنجة تؤجل البت في قضية عميد شرطة ممتاز ونائبه في قضية “اعتقال تعسفي” لقاصر

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، البت في قضية محاكمة عميد شرطة ممتاز، ومساعده، المتهمين بمباشرة عمل تحكمي أثناء مزاولتهما لعملهما، إلى جلسة 7 يناير المقبل.

واستدعت المحكمة والد المطالب بالحق المدني، على خلفية اعتقال قاصر لا يتجاوز 16 عاما، واتهامه بسرقة نعل رئيس الدائرة الأمنية 6 التابعة للمنطقة الأمنية 2 من مسجد، واستعمال العنف في حقه.

واستغرقت جلسة المحاكمة حوالي ساعتين، إذ شهدت نقاشا حادا بين ممثل النيابة العامة ومحامي المطالب بالحق المدني، دفعت القاضي إلى رفع الجلسة لخمس دقائق قبل استئنافها.

وأكد الضحية “ع.ف.إ” لهيئة المحكمة أنه تعرض لـ”اعتقال تعسفي” على يد العناصر الأمنية التابعين لـ”الدائرة 6″ في شهر رمضان من سنة 2016.

Advertisements

وقال الضحية: “مباشرة بعد أدائي لصلاة التراويح، وقفت رفقة أصدقائي بجوار محل للبقالة، قبل أن تباغتنا سيارة الشرطة بشكل مفاجئ، حيث قاموا بضربي على رأسي، وقيدوني بالأصفاد إلى مخفر الشرطة، حيث ضربني شرطي ممتاز على رأسي بواسطة دفتر، وقاموا بنثر ملابسي، وتصويري بواسطة كاميرا الهاتف، موجهين لي تهمة سرقة نعل رئيس الدائرة الأمنية 6، وهو ما لم أقم به”.

وأضاف الضحية، أن العناصر الأمنية طلبت منه بطاقته الوطنية بعد ضربه ومحاولة الضغط عليه ليعترف بسرقته للنعل، لكنه أبلغهم أنه قاصر، ما جعلهم يتصلون بوالده الذي حضر إلى الدائرة الأمنية، لمرافقة ابنه إلى منزل الأسرة بعد السماح له بالمغادرة.

وكانت النيابة العامة قد استدعت عميد شرطة ممتاز ومساعده، للتحقيق معهما والاستماع إليهما، بتاريخ 4 غشت 2017 بشأن قضية “الاعتقال التعسفي” في حق فتى قاصر، حيث قرر نائب الوكيل العام للملك، إحالة القضية على قاضي التحقيق لمباشرة الاجراءات القانونية اللازمة.