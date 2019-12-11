استغل هزيمة الانتر أمام البارصا.. دورتموند حكيمي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوربا

حجز نادي بروسيا دورتموند الألماني، الذي يلعب له المغربي أشرف حكيمي، بطاقة العبور إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوربا، بعد تغلبه مساء اليوم الثلاثاء، بهدفين مقابل هدف واحد، على ضيفه سلافيا براغ التشيكي، ضمن آخر جولات المجموعة السادسة.
واستفاد زملاء حكيمي من هزيمة إنتر ميلان الإيطالي، من ضيفه برشلونة الإسباني بهدقين لواحد، في المباراة الثانية عن المجموعة ذاتها.
وتقدم دورتموند في النتيجة بعد مرور 10 دقائق على ضربة البداية بواسطة سانشو، قبل أن يعدل توماس سوسيك الكفة للضيوف عند الدقيقة 43، منهيا الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.
ونجح الفريق الأصفر خلال الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 61 من إضافة ثاني الأهداف عن طريق اللاعب جوليان براندت، لتنتهي المباراة بفوز وتأهل الفريق الألماني إلى دور الثمن.
ورافق دورتموند بذلك برشلونة المؤهل سلفا إلى الدور القادم، حيث حل وصيفا لـ”البلاوغرانا” المتصدر بـ14 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أصدقاء حكيمي، ثم الانتر ثالثا بـ7 نقاط، الذي سقط للدوري الأوربي، بينما تذيل سلافيا براغ ترتيب المجموعة بنقطتين.
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