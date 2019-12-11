هبة ألمانية للمكتب الوطني الكهرباء والماء الصالح للشرب بقيمة 3 ملايين أورو

وقع اليوم الثلاثاء، عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وشنايدر، رئيس قسم الطاقة بشمال إفريقيا وفاشينا، مدير مكتب البنك الألماني KFW بالمغرب، اتفاقية يحصل بموجبها المكتب، على هبة بقيمة 3 ملايين أورو.
وتأتي الهبة، في إطار تعزيز علاقات التعاون، التي تجمع المؤسسة المالية الألمانية للتنمية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبموجب هذا التمويل، سيقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالاستشارة مع خبراء، لمواكبة تنفيذ البرنامج التنموي الجديد للمكتب، وكذا تحسين تدبير الجوانب البيئية والاجتماعية المرتبطة بالمشاريع الكبرى، التي يقوم المكتب بتنفيذها.
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