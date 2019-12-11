دوري أبطال أوروبا.. فالنسيا الإسباني يحقق المفاجأة ويخرج زملاء زياش من المنافسة

أقصي فريق أجاكس أمستردام الهولندي من عصبة الأبطال الأوروبية، بعد أن انهزم بميدانه أمام فالنسيا الإسباني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، بملعب “يوهان كرويف آرينا” في إطار سادس جولات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من السيطرة الشبه كلية للفريق الهولندي، إلا أن الفريق الإسباني هو الذي سيخرج من الجولة الأولى منتصرا بهدف دون رد وقعه اللاعب رودريغو، في الدقيقة 24 من زمن المباراة، مستغلا خطأ في التغطية الدفاعية.

الجولة الثانية لم تختلف كثيرا عن سابقتها، بعد أن كان فرض أصحاب الأرض سيطرة تامة، مقابل تراجع إسباني كلي للخلف، وهو الأسلوب الذي مكن فالنسيا من الحفاظ على تقدمه وبالتالي يتأهل للدور الثاني رفقة تشيلسي المنتصر على ليل بهدفين مقابل هدف وحيد.

في المقابل، خرج أجاكس من المنافسة، مكتفيا بالمركز الثالث المؤهل لكأس الاتحاد الأروبي.