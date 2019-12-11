“غوغل” تطلق مساعدها الشخصي في 15 دولة جديدة من بينها المغرب

تتجه شركة “غوغل” العالمية نحو تعزيز انتشارها بالعالم العربي، من خلال إطلاق مساعدها الشخصي “غوغل أسيستانت”، ليصل إلى 15 دولة جديدة في المنطقة، منها المغرب.

وكشفت شركة “غوغل” إطلاق مساعدها الشخصي، بدءا من اليوم الثلاثاء، ليصبح متوافرا في 15 دولة جديدة في المنطقة، منها الإمارات، والكويت، والبحرين، وعمان، وقطر، واليمن، والعراق، وفلسطين، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس، والجزائر، وليبيا، وموريتانيا، على نظامي “آندرويد”، و”إي أو إس”.

مساعد غوغل الجديد، يستطيع التعرف على اللهجات العربية المختلفة، ومشاركة المعلومات المطلوبة، والقيام بالوظائف المرغوبة بكل سلاسة، ليكون هذا المساعد الأكبر من نوعه من حيث دعم اللغة العربية.

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وتقول “غوغل” إن مساعدها الجديد، يمكنه إدراك جملة “قم بتشغيل أغاني فيروز على يوتيوب” ليفهم أن فيروز هي الفنانة اللبنانية، كما يستطيع المساعد فهم حركات التشكيل في الكلمات، التي تغير المعنى كليا حتى لو كانت الأحرف نفسها، وبالتالي جلب المعلومة الصحيحة، أو القيام بالوظيفة المطلوبة دون لبس، وفقا للهجة المحلية لكل بلد تعمل الخدمة فيه.

كما أعلنت الشركة عن إطلاق محرك لغوي، خاص باللغة العربية لفهم سياق الكلمات، وتحديد العمل المطلوب، مثل استخدام كلمة “عقد”، التي يمكن فهمها على أنها ما يوضع على الرقبة للتزين، أو الوثيقة القانونية بين الأطراف، والتي يجب فهم سياقها لتحديد معناها، إلى جانب عدم استخدام الكثير من المستخدمين لحركات التشكيل أثناء الكتابة اليومية، والتي تشكل علامة محددة للمعنى المرغوب.

كما يستطيع المحرك اللغوي ذاته محاولة إدراك المعنى، وفقا للتشكيل الموجود في لفظ المستخدم، أثناء نطق الكلمة، ويجب أن يرد المساعد على المستخدم بلغة واضحة، ومفهومة، وصحيحة لغويا، والتي عمل على تطويرها لغويون، وكتاب ذوو مهارات عالية، وتدريب تقني مكثف، إلى جانب توفير القدرة على تحويل النصوص إلى كلام لفظي ينطقه المساعد بلهجة مفهومة للمستخدمين.