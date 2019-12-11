شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ترامب يعلق على حادث إطلاق نار نيو جيرسي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 دونالد ترامب علق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، اليوم الثلاثاء، على واقعة إطلاق نار في ولاية نيو جيرسي، مما أسفر عنه مقتل 6 أشخاص بينهم شرطي، مؤكداً مراقبته للموقف وتقديم كافة المساعدات للمسؤولين المحليين وسلطات الولاية.

وقال "ترامب"، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، "تلقيت للتو إحاطة عن حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة جيرسي بولاية نيوجيرسي... أفكارنا وصلواتنا مع الضحايا وعائلاتهم خلال هذا الوقت العصيب والمأساوي... سوف نستمر في مراقبة الموقف ونحن نساعد المسؤولين المحليين وحكومات الولايات على أرض الواقع.

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