شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع دولي لبحث تشكيل حكومة لبنانية والان نبدء بالتفاصيل

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، اجتماع عمل لمجموعة الدعم الدولي للبنان برئاسة الأمم المتحدة وفرنسا، لبحث تشكيل حكومة جديدة ذات مصداقية وفعالية تتخذ القرارات اللازمة من أجل تعافي الاقتصاد.

ودعا منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان يان كوبيش في تصريح، السلطات اللبنانية إلى تلبية مطالب المتظاهرين منذ 54 يومًا والمطالبين بحقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بهدف بناء مستقبل يضمن لهم العيش بكرامة في بلدهم.

وذكر كوبيش أن العالم يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبدون حقوق إنسان لا توجد عدالة ولا مساواة ولا سلام ولا استقرار ولا تنمية، حاثًا قادة لبنان المسؤولين عن هذه الحالة في لبنان على الالتفات أخيراً إلى تلك المطالب.