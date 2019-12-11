شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: لن نسمح بأي هجمات ضد قواتنا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

أكدت القيادة الوسطى الأمريكية "سانتكوم" أن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تأخذ بجدية الهجمات الصاروخية الأخيرة في العراق في ظل إطلاق القوات العراقية تحقيقا فيها.

وقالت المتحدثة باسم "سانتكوم" بيث ريوردان أمس " إن القيادة الوسطى تؤكد بوضوح بأنها لن تسمح بأي هجمات تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق أو حتى المنشآت العسكرية التابعة لها"، مشددًا على أن القوات الأمريكية ملتزمة بالدفاع عن نفسها، وأن القوات الأمريكية تعمل في العراق بضيافة الحكومة العراقية لمساعدة القوات المسلحة المحلية في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف "أن القوات الأمريكية تدعم أمن العراق وسيادته وشعبه، وتتمنى الشفاء العاجل للعراقيين الذين أصيبوا في تلك الهجمات".