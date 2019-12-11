شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: لن نسمح بأي هجمات ضد قواتنا في العراق والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المتحدثة باسم "سانتكوم" بيث ريوردان أمس " إن القيادة الوسطى تؤكد بوضوح بأنها لن تسمح بأي هجمات تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق أو حتى المنشآت العسكرية التابعة لها"، مشددًا على أن القوات الأمريكية ملتزمة بالدفاع عن نفسها، وأن القوات الأمريكية تعمل في العراق بضيافة الحكومة العراقية لمساعدة القوات المسلحة المحلية في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأضاف "أن القوات الأمريكية تدعم أمن العراق وسيادته وشعبه، وتتمنى الشفاء العاجل للعراقيين الذين أصيبوا في تلك الهجمات".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: لن نسمح بأي هجمات ضد قواتنا في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.