مقتل شرطي وإصابة 3 في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 5 أشخاص بينهم شرطي واثنان مشتبه بهما، فيما أصيب آخرون بجروح في حادث إطلاق نار بمدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي، وفق الشرطة الأمريكية.



وذكرت الشرطة أن أحد رجالها قتل برصاصة في الرأس خلال حادث تبادل إطلاق نار داخل أحد المحال التجارية الصغيرة.

وتوجهت فرق التدخل السريع إلى الموقع، وأغلقت الشرطة أحد الطرق الرئيسية في جيرسي سيتي الواقعة على ضفة نهر هادسون المقابلة لمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك.

وتلقت الشرطة معلومات بوجود مسلحين اثنين بإحدى المناطق، حيث جرى تبادل إطلاق النار بعد وصول الشرطة إلى المكان.

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واستمر تبادل إطلاق النار بين المسحين والشرطة أكثر من ساعة، وبحثت الشرطة عن رجل وإمرأة يشتبه بهما في إطلاق النار.





وعلى خلفية الحادث تم إغلاق المدارس في المنطقة، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يتابع تطورات الأحداث.



وقالت مصادر أمنية محلية إن الشرطة تمكنت من "تحييد" أحد المهاجمين.