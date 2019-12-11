شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تطالب إيران بالإفراج «من دون تأخير» عن باحثين فرنسيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)

أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس (الثلاثاء) مطالبة للنظام الإيراني بالإفراج «من دون تأخير» عن باحثَين فرنسيين محتجزَين في إيران بطريقة «غير مقبولة».

وكتب الرئيس الفرنسي في موقع تويتر، «في هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يذهب تفكيري إلى فاريبا عدلخاه ورولان مارشال، ابنَي وطننا المحتجزَين في إيران، وإلى عائلتيهما. إنّ سجنهما غير مقبول. ينبغي أن يتم الإفراج عنهما من دون تأخير. قلت ذلك للرئيس (الإيراني حسن روحاني)، وأكرّره هنا».

ومنذ يونيو، تحتجز طهران الباحثة المتخصصة في الانتروبولوجيا فاريبا عادلخاه وزميلها رولان مارشال. وتتهم الأولى بالتجسس، فيما يواجه الثاني تهمة «التآمر على الأمن الوطني».