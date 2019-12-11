أكد ​البرلمان الليبي​ "رفض تصريحات الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ حول إرسال قوات تركيا إلى ​ليبيا​"، محذرا من أن "ليبيا لن تكون بوابة لرجوع ​الدولة العثمانية​ للوطن العربي"، مشددا على أن "ليبيا لن تكون بوابة لرجوع الدولة العثمانية للوطن العربي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب الليبي يحذر أردوغان: لن نكون بوابة للمخططات العثمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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