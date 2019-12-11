نديم الجميل: فلتشّكل الحكومة بأقرب وقت لأن لبنان على شفير الإفلاس

إنتقد النائب ​نديم الجميل​ "اسلوب تشكيل ​الحكومة​ واعتبرها مسرحية ومسخرة في هذا الظرف الدقيق والخطر من حياة ​لبنان​"، محمّلاً ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ و​حزب الله​ المسؤولية، فهم تعوّدوا على تعطيل البلد والمؤسسات لفترات طويلة. عطلوه سنتين ونصف للمجيء برئيس للجمهورية، وعطلوه أشهر للإتيان بهذه الحكومة. كفى، البلد لم يعد يحتمل هكذا تصرفات بضربهم ​الدستور​ عرض الحائط".

وعن رده على تصريح وزير الدفاع حول موقف ​الحرس الثوري الإيراني​ قال:" تصريح وزير الدفاع فيه الكثير من الشكوك، إذ كيف يبدأ تصريحه" إذا كان هذا الموقف صحيحاً"، هذا الموقف الايراني واضح ومعروف وقد كرره الإيرانيون منذ عدة أشهر وهو يُعاد اليوم"، مشددا على "أننا لا نقبل أن يكون قرار الحرب والسلم لا بيد الأمين العام لحزب الله ​حسن نصرالله​ و لا خامنئي. نحن دولة ذات سيادة لا دولة رديفة".

وتمنى الجميّل ان "تُشكل ​حكومة تكنوقراط​ تلبي طموحات ​الثورة​ بأقرب وقت لأن المؤسسات في لبنان على شفير الإفلاس و لا أحد يسأل. والذين يعرقلون الحلول هم التيار الوطني وحزب الله.

وعن إجتماع ​باريس​ غداً قال: "كان علينا أن نحل الأسباب الأساسية للأزمة لا نتائجها. ف​الأزمة​ هي بالأساس سياسية"، متسائلا: "ماذا سيجيب المشاركون في ​مؤتمر​ باريس إذا سئلوا عن أسباب عدم تشكيل حكومة؟".