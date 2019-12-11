الديمقراطي في الشوف ينفي أي علاقة له بإشكال مع المعتصمين في سرجبال

نفت دائرة الشوف في الحزب "الديمقراطي اللبناني" "أي علاقة للحزب أو لحزبيين ومناصرين له بالإشكال الذي وقع مع المعتصمين في إحدى الخيم في بلدة سرجبال"، داعيةً الأجهزة الأمنية والقضائية المختصّة إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة الفاعلين".
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