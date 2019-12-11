نقولا للنشرة: ما حصل اليوم أمام منزل القاضية عون يدل على انحلال الدولة بالكامل

علق النائب السابق نبيل نقولا في حديث عبر "النشرة" على التظاهرات امام منزل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، معتبراً أن "ما حصل اليوم أمام منزل القاضية عون يدل على انحلال الدولة بالكامل، ومن يطالب باستقلالية القضاء، يهاجم القضاة الشرفاء مثل غادة عون التي تجرأت ان تطلب الفاسدين للقضاء من اجل مساءلتهم"، مشيراً إلى أن "الأقنعة سقطت وما حصل اليوم ليس سببه توقيفات جونيه بل أمر آخر ومن أجل منع القضاة الأحرار من ان يتحدثون".
وأكد أنه "من غير المقبول لا من الجيش ولا من القوى الامنية أن يتعرض القضاة للاهانات والهجوم من أجل منعهم من القيام بعملهم بشكل حر".
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