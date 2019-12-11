نقولا للنشرة: ما حصل اليوم أمام منزل القاضية عون يدل على انحلال الدولة بالكامل

علق النائب السابق ​نبيل نقولا​ في حديث عبر "النشرة" على ​التظاهرات​ امام منزل النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​​غادة عون​، معتبراً أن "ما حصل اليوم أمام منزل القاضية عون يدل على انحلال ​الدولة​ بالكامل، ومن يطالب باستقلالية ​القضاء​، يهاجم ​القضاة​ الشرفاء مثل غادة عون التي تجرأت ان تطلب الفاسدين للقضاء من اجل مساءلتهم"، مشيراً إلى أن "الأقنعة سقطت وما حصل اليوم ليس سببه ​توقيفات​ ​جونيه​ بل أمر آخر ومن أجل منع القضاة الأحرار من ان يتحدثون".

وأكد أنه "من غير المقبول لا من ​الجيش​ ولا من ​القوى الامنية​ أن يتعرض القضاة للاهانات والهجوم من أجل منعهم من القيام بعملهم بشكل حر".