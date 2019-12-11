القاضية عون للنشرة: قطع الطرقات جرم يعاقب عليه القانون بالسجن أقله 3 سنوات

استهجنت النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون في حديث لـ"النشرة" "ما تعرضت له اليوم من هجوم على منزلها من قبل ​المتظاهرين​"، موضحةً أن "​قطع الطرقات​ جرم يعاقب عليه القانون بالسجن أقله 3 سنوات، وأنا قمت بأبسط واجباتي كقاضية ولكن قُوبلت بالتهجم علي في منزلي".

وطلبت القاضية عون من "​مجلس القضاء الاعلى​ و​القضاة​ وقفة مشرفة وإلا لا دولة وإذا لا احترام للقانون ويتم تهديد القاضي وتسيطر لغة الشارع فذلك يعني ان البلد انتهى".