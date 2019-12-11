القاضية عون للنشرة: قطع الطرقات جرم يعاقب عليه القانون بالسجن أقله 3 سنوات

استهجنت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في حديث لـ"النشرة" "ما تعرضت له اليوم من هجوم على منزلها من قبل المتظاهرين"، موضحةً أن "قطع الطرقات جرم يعاقب عليه القانون بالسجن أقله 3 سنوات، وأنا قمت بأبسط واجباتي كقاضية ولكن قُوبلت بالتهجم علي في منزلي".
وطلبت القاضية عون من "مجلس القضاء الاعلى والقضاة وقفة مشرفة وإلا لا دولة وإذا لا احترام للقانون ويتم تهديد القاضي وتسيطر لغة الشارع فذلك يعني ان البلد انتهى".
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