النشرة: قتيل وجريح بإقتحام منزل وإطلاق نار على قاطنيه في بلدة على النهري

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة أن مجهولين إقتحموا منزل المواطن ث.م. في بلدة علي النهري- حي الكروم، وأقدموا على ​إطلاق النار​ على قاطنيه مما أدى الى مقتل ح.م، وإصابة والده ث.م. بإصابات حرجة نقل على أثرها الى ​مستشفى رياق​، ومقتل إبنه.

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