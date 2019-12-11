شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: منتدى أسوان رسالة للعالم بأن مصر راعية للسلامة فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن منتدى السلام الدولى، الذى تستضيفه أسوان غدًا الاربعاء، وعلى مدار يومين، بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وعددا من قادة وزعماء دول العالم، ترسيخا لقيم السلام التى تدعو لها الدولة المصرية.

وأوضح وهدان، أن المنتدى يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن مصر راعية للسلام، وأنها لم تكن غازية على عصر من عصور التاريخ، وجائزة نوبل للسلام التى حصل عليها شخصيات مصرية خير دليل على أننا دعاة سلام، وأننا نرسخ للسلام على المستوى القارى والإقليمي والدولى.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن المنطقة تشهد نزاعات، وكان لمصر دور بارز خلال السنوات الخمس السابقة فى الحرب على الإرهاب، والتصدى لكم من المؤامرات التى كانت تُحاك ضد الدولة المصرية، وضد المنطقة بشكل عام، فى الوقت الذى لم تغفل فيه التنمية والنهوض بحقوق الإنسان، ومن ثم جاءت هذه المنتديات لتؤكد اهتمام الدولة ودعوته للسلام وحرصها على حل النزاعات الموجودة فى المنطقة.

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