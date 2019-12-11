شكرا لقرائتكم خبر عن ماعت: قطر مازالت تنتهك حقوق العمال بما يخالف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن قطر مازالت تنتهك حقوق العمال بما يخالف نص المادة 23 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان " فلكل شخص الحق فى العمل بشروط مرضية، عادلة" ما يؤكد انتهاك تنظيم الحمدين لكافة المواثيق والعهود الدولية بشكل يرقى لجرائم إبادة فى حق العمال العاملين بمنشآت كأس العالم، بشكل يتعارض أيضا مع المادة (24) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

ودعت مؤسسة ماعت الحكومة القطرية لتعديل قانون العمل والسماح للعمال الأجانب العاملين فى قطر بالانضمام إلى النقابات، كما تدعو الحكومة القطرية إلى إنهاء كافة اشكال الرق المعاصر واستعباد العمال العاملين بمنشآت كأس العالم 2020.