انتخابات باقة الغربية: النتائج غير الرسمية تظهر فوز رائد دقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية لعملية فرز الأصوات، فوز المرشح رائد دقة، برئاسة بلدية باقة الغربية، بفارق 2400 صوت عن المرشح جلال أبو مخ، في الجولة الثانية من الانتخابات، والتي أجريت اليوم الثلاثاء.

وأغلقت مراكز الاقتراع في باقة الغربية، في تمام الساعة العاشرة مساء الثلاثاء، في جولة ثانية شهدت مشاركة نحو 71% من أصحاب حق الاقتراع.

الفرز حتى الساعة 23:32

وبيّنت نتائج الفرز المرحلية، تقدم مرشح كتلة "باقة أولا"، الأستاذ رائد دقة، على المرشح جلال أبو حسين، فيما أخذ الفارق بالاتساع مع فرز أصوات المزيد من صناديق الاقتراع، لصل الفارق عند انتهاء فرز 85% من الأصوات إلى نحو 2400، علما بأن هذه النتائج غير رسمية.

وتنافس في الجولة الأولى التي أجريت يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 8 مرشحين على رئاسة البلدية، وهم: رائد دقة، هاني عثامنة، حسام أبو مخ، بهاء مواسي، معاذ بيادسة، عبد اللطيف مصاروة، حلمي كتانة وجلال أبو حسين، فيما تنافس 13 قائمة عضوية على المقاعد الـ15 في المجلس البلدي.

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وبلغ عدد أصحاب حق اقتراع 19,822 موزعة على 30 صندوق اقتراع في 11 مؤسسة ومدرسة بالمدينة.

وحصل المرشح رائد دقة في الجولة الأولى على 3,867 صوتا، فيما حصل المرشح جلال أبو حسين على 3,487 صوتا، ما أهلهما على التنافس في الجولة الثانية. أما المرشحين الآخرين الذي نافسوا في الجولة الأولى ولم يتأهلوا للجولة الثانية فهم: هاني بيادسة – 2,566 صوتا، بهاء مواسي – 1,859 صوتا، حسام أبو مخ – 1,838 صوتا، حلمي كتانة – 559 صوتا، عبد مصاروة – 519 صوتا، ومعاذ بيادسة – 359 صوتا.