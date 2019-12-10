إصابة شرطي في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الثلاثاء، بإصابة شرطي في الرأس، إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلح، بولاية نيوجيرسي شرقي البلاد.
ونقل موقع "إن بي سي نيويورك" عن مسؤول أمني لم تسمه قوله، إنه تم إطلاق النار على شرطي في رأسه بمدينة جيرسي سيتي، ما تسبب بإصابته إصابة بالغة، وفق التقييمات الأولية.
وأشار إلى أن المهاجم ما يزال طليقًا والشرطة تتعامل مع الوضع لإلقاء القبض عليه.
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