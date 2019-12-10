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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قتلي وجرحي في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
اطلاق النار على الشرطة الأمريكية
قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون بجروح في حادث لإطلاق النار بمدينة جيرسي سيتي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.
ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن عمدة المدينة، ستيفن فولوب، قوله إن عددا من الأشخاص قتلوا جراء الحادث.
وأكد العمدة أيضا مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة 3 آخرين جراء الحادث.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشرطة تلقت معلومات بوجود مسلحين اثنين بإحدى المناطق، حيث جرى تبادل إطلاق النار بعد وصول الشرطة إلى المكان.
واستمر تبادل إطلاق النار بين المسلحين والشرطة أكثر من ساعة، وبحثت الشرطة عن رجل وإمرأة يشتبه بهما في إطلاق النار.
وقالت مصادر أمنية محلية إن الشرطة تمكنت من "تحييد" أحد المهاجمين، وعلى خلفية الحادث تم إغلاق المدارس في المنطقة.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يتابع تطورات الأحداث.
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