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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار جنوني في ولاية نيو جيرسي الأمريكية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الشرطة الأمريكية
قالت شرطة نيو جيرسي، إن ضباط شرطة أصيبوا بالرصاص، اليوم الثلاثاء، في مواجهة بإطلاق نيران كثيفة على حي جيرسي سيتي.
وحسب "أسوشيتد برس" تم إغلاق مدرسة "القلب المقدس" القريبة، ولكن جميع الموظفين والطلاب كانوا في أمان، وفقًا لبيان من أبرشية نيوارك.
وحدث إطلاق نار كثيف بشكل متقطع على مدار ساعة على الأقل على طول طريق رئيسي ولكنه هدأ.
واستجابت فرق "التدخل السريع" وشرطة الولاية والوكلاء الفيدراليون وحضروا إلى الموقع، وقامت الشرطة بإغلاق المنطقة بالإضافة إلى المدرسة وبعض المتاجر وسوبر ماركت ومصفف شعر.
وقالت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي باتي هارتمان إن أكثر من ضابط واحد قد أطلق عليه الرصاص لكنها لم تستطع تقديم أية معلومات أخرى.
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