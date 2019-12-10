شكرا لقرائتكم خبر عن القمة الخليجية تدين استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى”.

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جاء ذلك في بيان المجلس الختامي لدورته الأربعين الصادر مساء اليوم الثلاثاء، حيث أكّد مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث، كما جدّد المجلس التأكيد على دعم حق السيادة الإماراتية على تلك الجزر، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الإماراتية.

وشدد المجلس على أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق السيادة الإماراتية عليها.

في سياق متصل جدد المجلس، في بيان الختامي، دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.