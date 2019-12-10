الجزائر ـ رويترز: قضت محكمة جزائرية امس بسجن رئيسي وزراء سابقين بتهمة الفساد وذلك قبل يومين من انتخابات رئاسية يطالب محتجون بإلغائها. وعاقبت المحكمة أحمد أويحيى الذي تولى منصب رئيس الوزراء أربع مرات بالسجن لمدة 15 عاما كما قضت بسجن عبد الملك سلال الذي تولى رئاسة الوزراء مرتين لمدة 12 عاما. ونفى الاثنان كل الاتهامات المنسوبة لهما ومن بينها تبديد المال العام واستغلال السلطة ومنح امتيازات غير مستحقة. من جانبه، أكد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات والمرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة غدا الخميس، أن اقحامه في قضية التخابر الأجنبي هدفها المساس بشرفه وسمعته لدى الشعب الجزائري عشية الاقتراع الرئاسي. وشدد بن فليس في بيان أصدرته مديرية حملته الانتخابية امس على أن الشخص الذي جرى اعتقاله بتهمة القيام بـ” أفعال استخباراتية لفائدة دولة أجنبية”، لا صلة له بحملته الانتخابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر: السجن لرئيسي وزراء سابقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.