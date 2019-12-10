فلسطين: إذا ضم الاحتلال غور الأردن سنلغي جميع الاتفاقيات

أكدت موقفها بشأن إجراء الانتخابات في القدس

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإلغاء الاتفاقيات مع دولة الاحتلال في حال إقدامها على ضم غور الأردن. وخلال كلمته في افتتاح أول مؤتمر دولي تنظمه هيئة مكافحة الفساد في مدينة رام الله، قال عباس: “بالنسبة للصهاينة نحن قلناها ونقول: “إذا قرر الكيان أن يضم الأغوار والبحر الميت، فأنا أقول وأتحمل المسؤولية لوحدي: يجب أن نلغي كل الاتفاقيات بيننا وبينهم”، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”. وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال، يوم الأحد الماضي، إنه “يريد اعترافا أميركيا بسيادة إسرائيل على غور الأردن”. وبشأن الانتخابات، قال الرئيس الفلسطيني إن “كل الفصائل وافقت على إجراء الانتخابات، وإننا ذاهبون إليها”. وأكد أنه “لن نقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس”، مشددا على أنه دون القدس المحتلة عاصمة لدولة فلسطين المستقلة لا يوجد دولة ولا يوجد عاصمة. الى ذلك، أفاد مسؤول فلسطيني بأن طلبا رسميا تم تقديمه إلى إسرائيل بشأن إجراء انتخابات فلسطينية عامة تشمل القدس وأنهم ينتظرون ردها. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”طلبنا رسميا من إسرائيل السماح لسكان القدس المحتلة بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية ترشحا وانتخابا”. وأوضح الشيخ أن الطلب “وفق الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، كما جرى في الانتخابات الفلسطينية أعوام 1996 و2006 “.وأضاف “ننتظر رد إسرائيل على الطلب، وذلك تمشيًا مع قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء الانتخابات”.