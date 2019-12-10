لندن ـ رويترز: سجل الاقتصاد البريطاني أبطأ وتيرة نمو سنوي في نحو سبعة أعوام في أكتوبر لتقدم حالة من الضعف على خلفية انتخابات عامة تُجرى غدا الخميس تعهد الحزبان الرئيسيان المتنافسان فيها بتحفيز النمو.

وكشفت بيانات رسمية امس أن قرب الموعد النهائي المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتباطؤ الاقتصاد العالمي أثرا سلبا على المصانع وقطاع التشييد في بريطانيا في هذا الشهر. وزاد الناتج المحلي البريطاني الإجمالي 0.7 بالمئة مقارنة مع أكتوبر 2018 وهو أقل معدل نمو منذ مارس 2012 عندما كانت بريطانيا لا تزال تحاول التخلص من آثار الأزمة المالية العالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصاد بريطانيا يتباطأ بفعل البريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.